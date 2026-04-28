Javier Aguirre y la Selección Mexicana finalmente revelaron a la lista de jugadores de la Liga MX que se perderán la Liguilla del Clausura 2026 para concentrarse de cara al Mundial.

Dentro de los convocados, hay 12 que están asegurados para ir al torneo internacional, y otros que serán 'sparrings'.

Aún así, la convocatoria tiene sorpresas que consternaron a más de uno, y que fueron motivo de burla y memes en las redes sociales. Como de costumbre, hay comentarios de quiénes sobran o quiénes debían estar.

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Dentro de lo inusual, el Vasco llamó a Guillermo 'Memote' Martínez, de los Pumas, a Luis Romo, de Chivas, y dejó fuera a Charly Rodríguez, Everardo López y Marcel Ruiz.

Los mejores MEMES de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial

Amaury estafó a Aguirre y le entregó a Luis Romo y nos dejó a Richy Ledezma en la Liguilla pic.twitter.com/1DBpo3SFzg — Hormiguismo (@Hormiguismo34) April 28, 2026

Dejo a Ledezma y se llevó a Romo / El Vasco se llevó a 5 de Chivas pic.twitter.com/LuhfxgrvCB — Chiquis (@Champeinpapi1) April 28, 2026

Javier Aguirre buscando highlights y estadisticas de los jugadores de la Liga Mx🇲🇽 para armar la lista pic.twitter.com/v5gnnozUjX — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 28, 2026

Nos van a quitar al Memote para la liguilla pic.twitter.com/aB2nHuNGrh — Lateralus (@alaanattack) April 28, 2026

Ya se despidió Efraín Juárez de Memote Martinez pic.twitter.com/O57IYnWQgB — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) April 28, 2026

Richard Ledezma en liguilla. pic.twitter.com/xcNqbwYSKM — Greg Garcia (@elflee23) April 28, 2026

El gol más tranquilo de Guillermo Martínez ante Corea en el 95’. pic.twitter.com/HJlQURBRR0 — Brian Sales (@Brian_BA9) April 28, 2026

“Charly Rodriguez is out of the World Cup”



All of Mexico: pic.twitter.com/9U3qvI2z6K — FUERA CHARLY 🙅🏻‍♂️ (@eltri_united) April 28, 2026

Marcel Ruíz decidió no operarse para ir al Mundial y Javier Aguirre lo mandó alv.



JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/kUvhhF5gmq — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 28, 2026

*Yo chingue y chingue que la Selección Mexicana no me representa*



Yo viendo que Charly Rodríguez se quedó fuera de la lista del Mundial: pic.twitter.com/vJkc3ZyVcU — Roberto Haz (@tudimebeto) April 28, 2026

Las chivas después de ver que tigres va con equipo completo y a ellos les quitaron hasta las cenizas de Jorge Vergara. pic.twitter.com/8T3F1gWimZ — mauri (@mauriazuI) April 28, 2026