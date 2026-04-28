Javier Aguirre y la Selección Mexicana finalmente revelaron a la lista de jugadores de la Liga MX que se perderán la Liguilla del Clausura 2026 para concentrarse de cara al Mundial.
Dentro de los convocados, hay 12 que están asegurados para ir al torneo internacional, y otros que serán 'sparrings'.
Aún así, la convocatoria tiene sorpresas que consternaron a más de uno, y que fueron motivo de burla y memes en las redes sociales. Como de costumbre, hay comentarios de quiénes sobran o quiénes debían estar.
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Dentro de lo inusual, el Vasco llamó a Guillermo 'Memote' Martínez, de los Pumas, a Luis Romo, de Chivas, y dejó fuera a Charly Rodríguez, Everardo López y Marcel Ruiz.