La lista de 26 jugadores de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 aún no ha sido anunciada oficialmente, pero ya está prácticamente hecha.

Con el anuncio de la Federación Mexicana de Futbol donde revelan a los 12 jugadores de la Liga MX que irán al torneo internacional y se perderán la Liguilla del Clausura 2026, el resto de la convocatoria, que sería con los futbolistas que militan en el extranjero, se puede deducir.

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Por parte del circuito mexicano, irán los siguientes jugadores:

Porteros: Raúl 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo

Defensas: Israel Reyes y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Alexis Vega, Guillermo Martínez.

Ahora, a falta de confirmarse, el resto de la lista estaría conformada por:

Guillermo Ochoa (AEL Limasssol, Chipre)

(AEL Limasssol, Chipre) Jorge Sánchez (PAOK de Salónica F. C., Grecia)

César Montes (Lokomotiv de Moscú, Rusia)

Johan Vázquez (Genoa, Italia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)

Edson Álvarez (Fernerbahce, Turqía)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, España)

(Atlético de Madrid, España) Álvaro Fidalgo (Real Betis, España)

(Real Betis, España) Orbelín Pineda (K. Atenas F. C., Grecia)

Julián Quiñones (Qadisiyah Football, Arabia Suadita)

Germán Berterame (Inter Miami, Estados Unidos)

Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)

Santiago Giménez (Ac Milan, Italia)

César Huerta / Luis Chávez / Rodrigo Huescas

Entre las ausencias más destacadas de la convocatoria están: Charly Rodríguez, Marcel Ruiz, Richard Ledezma y Everardo López, todos de la Liga MX.