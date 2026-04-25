La Copa del Mundo de 2026 está a la vuelta de la esquina, y la Liga MX, apunto de entrar a fases finales.

Javier Aguirre, debe tener casi todo definido para afrontar el torneo de la mejor manera posible, debido al poco margen de error que tiene. Y para ello, ocupará diversos jugadores del futbol mexicano.

Javier Aguirre y los equpos de la Liga MX que serían afectados por la convocatoria de la Selección Mexicana - Fotos: Imago7

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A algunos equipos, esto les afectará menos que a otros, sin embargo, hay tres en particular, que si sufrirán para afrontar a la Liguilla del Clausura 2026: Cruz Azul, Toluca, y sobre todo Chivas.

¿Qué jugadores de la Liga MX van a ir al Mundial?

Raúl Rangel (Chivas)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Richard Ledezma (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Israel Reyes (América)

Gilberto Mora (Xolos)

Everardo López (Toluca)

Alexis Vega (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Marcel Ruiz (Toluca)

Erik Lira (Cruz Azul)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Estos futbolistas reportarán con el Tri a partir del 6 de mayo, y se perderán la Fiesta Grande del futbol mexicano. Además, Guillermo Ochoa se les unirá al finalizar la liga de Chipre.

Llama la atención que sólo hay un integrante del América, que es Israel Reyes, mientras que Chivas domina la lista, con cinco jugadores, Toluca tiene cuatro y Cruz Azul dos.