Las diferencias entre José Ramón Fernández y David Faitelson sumó un nuevo capítulo luego de la publicación del libro 'El Protagonista', donde el veterano comunicador lanzó una grave acusación contra su excolaborador.

El señalamiento, que ha generado un intenso movimiento a través de las redes sociales, y de momento ya provocó una reacción por parte de Faitelson.

Lee también David Faitelson: Confirman agresión contra mujer que José Ramón Fernández denunció en su libro

En la página 331 del libro, Fernández describe un episodio ocurrido durante su etapa en TV Azteca, específicamente en el programa “La Polaka”.

Según su relato, una integrante del equipo solía bailar sobre las mesas. El periodista asegura que en ese contexto ocurrió un hecho delicado.

"En una ocasión Faitelson tocó de manera inapropiada a la chica. Quienes estuvieron presentes me contaron que el propio Faitelson ordenó cerrar las puertas de aquella oficina para que lo sucedido no trascendiera, pero él no contaba con que quedarían pruebas fotográficas de ese momento bochornoso", se lee en la publicación.

La relación entre ambos ya mostraba señales de ruptura desde meses atrás.

¿Cómo fue la reacción de David Faitelson a unas horas de los señalamientos de 'Joserra'?

Horas después de que la polémica se viralizó, Faitelson publicó un video en sus redes sociales sin texto alguno.

En las imágenes aparece un caballo mientras recibe agua directamente en el hocico.

El mensaje, carente de contexto, desató una ola de interpretaciones por parte de los usuarios, algunas ofensivas y otras cargadas de mucho humor, pero en su mayoria hubo quienes especularon sobre una posible indirecta hacia Fernández.

Comentarios como "Es una indirecta?" y "no somos Scooby Doo para resolver tus misterios", fueron lo mensajes que algunos usuarios postearon en la publicación de Faitelson..