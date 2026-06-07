A solo un par de días para que el balón ruede en el estadio Ciudad de México en el Mundial 2026, la emoción de los aficionados al futbol está en su máximo esplendor.

Todos se animan a dar sus pronósticos y siempre hay alguna 'loca' predicción para el torneo.

Esta vez, le preguntaron a diversos personajes del mundo deportivo en México, qué estarían dispuestos a hacer si la Selección Mexicana juega la final del torneo internacional.

Selección Mexicana en el estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7

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¿Qué dijeron los periodistas deportivos sobre México en el Mundial?

En una dinámica en redes sociales realizada durante el último encuentro de México antes del Mundial ante Serbia, se pudo dimensionar cómo opinan los afamados comunicadores.

David Faitelson sorprendió con una insólita promesa, si la escuadra de Javier Aguirre alcanza la final de la Copa del Mundo:"Nombreeeee... camino encuerado yo hasta el Zócalo", declaró el polémico periodista deportivo de TUDN.

Christian Martinoli, por su parte, también participó, aunque su respuesta fue más apagada de lo que se esperaba: "¿Yo qué? Narro la final por Azteca 7. Ah, ching* ¿Por qué me voy a comprometer? Si los que juegan son ellos. Yo le voy al Toluca y no he me rapado", sentenció.

Por su parte, Andrés Vaca lanzó la siguiente condición: "Me tatuó el nombre del que hizo el gol para llegar a la final".

Damián "El Ruso" Zamogilny fue de los que más se animó a comprometerse en dado caso de que el Tri llegue hasta la instancia final del certamen. "Me pinto el pelo de verde, blanco y rojo y con el águila de la bandera", mencionó el integrante de TUDN.