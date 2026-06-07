Christian Eriksen está "consciente" tras desplomarse otra vez en el campo en pleno duelo de Dinamarca

Christian Eriksen estaba consciente y se sometió a más pruebas en el hospital después de que se desplomó en el campo mientras jugaba con la selección nacional de Dinamarca, informó el domingo la federación de futbol del país.

En una escena aterradora que evocó el desplome de Eriksen en el campo tras un paro cardíaco durante el Campeonato Europeo en 2021, las imágenes de televisión mostraron al jugador de 34 años llevándose ambas manos al pecho en una acción sin balón a los 65 minutos del encuentro amistoso internacional de Dinamarca contra Ucrania en el Nature Energy Park de Odense.

En la siguiente imagen televisiva, Eriksen estaba en el suelo, rodeado de jugadores con gesto de preocupación. Se vio al cuerpo técnico de Ucrania haciendo señas para que el personal médico ingresara al campo.

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Turns out Eriksen collapsed again on the field 😔 https://t.co/k06CJ6vEGv pic.twitter.com/pJyq0DJ8NL — Franklineworld (@franklineworld1) June 7, 2026

Minutos después, la Federación de Dinamarca envió una publicación en la red social X diciendo que Eriksen estaba “consciente y, dadas las circunstancias, se encuentra bien”.

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos está latiendo como debe”, indicó en una declaración más completa publicada 10 minutos después, el médico del equipo de Dinamarca, Morten Boesen.

Tras decir que Eriksen estuvo brevemente inconsciente, Boesen añadió en el comunicado que “muy rápidamente recuperó la conciencia, y rápidamente estuvimos en contacto con él”.

“Ahora necesita ser examinado más a fondo en el hospital para averiguar qué causó el incidente”, agregó Boesen.

“Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Pero Christian se encuentra bien, y me pidió que saludara a todos los jugadores y dijera que estaba bien”.

El partido fue oficialmente cancelado por el árbitro a los 79 minutos —con Dinamarca ganando 2-1— después de que habló con ambos entrenadores y con los jugadores de ambos equipos. Mientras Eriksen recibía atención, al principio hubo un silencio en la multitud antes de que un cántico de “Eriksen, Eriksen” recorriera el estadio.