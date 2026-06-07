La Liga MX se ha consolidado en los últimos años como una de las competencias más relevantes del continente americano, no solo por su tradición, sino por el crecimiento sostenido en audiencia y exposición mediática.

Semana a semana, el futbol mexicano capta la atención de millones de aficionados dentro y fuera del país, reforzando su posición como una liga atractiva y competitiva en el panorama internacional.

Lee también Julián Quiñones se consolida como uno de los mejores delanteros del mundo rumbo al MundialEl peso histórico de sus clubes, combinado con un importante respaldo económico, ha permitido que el balompié azteca se convierta en un destino habitual tanto para figuras consagradas como para jóvenes talentos en proceso de consolidación.

Este entorno competitivo ha elevado el nivel del torneo y, al mismo tiempo, ha servido como una plataforma de desarrollo para futbolistas que buscan dar el salto al escenario mundial.Ese impacto quedó reflejado rumbo a la Copa del Mundo, donde un total de 26 jugadores que militan en la Liga MX lograron asegurar su lugar en la máxima justa de la FIFA.

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La cifra confirma la influencia del futbol mexicano más allá de sus fronteras y su capacidad para aportar talento a selecciones de distintas regiones.La representación es diversa y significativa. Doce futbolistas defenderán los colores de México, mientras que Uruguay aportará cuatro elementos, Panamá otros cuatro, Ecuador tres, Colombia dos y Estados Unidos uno, una muestra clara del carácter internacional que ha adquirido la liga.