Durante la temporada más reciente, Julián Quiñones se consolidó, sin lugar a dudas, como el futbolista mexicano más destacado en el extranjero, brillando jornada tras jornada en el futbol de Arabia Saudita.

El exjugador del América, quien emigró luego de conquistar múltiples campeonatos en la Liga MX, asumió de inmediato el rol de líder en el Al-Qadsiah, equipo al que impulsó con su calidad y goles para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la clasificación.

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Su rendimiento en la cancha se reflejó en una cifra sobresaliente: 33 goles a lo largo de la campaña, números que de cara a la Copa del Mundo lo colocan como el segundo mejor delantero del planeta, solo por detrás de Harry Kane, atacante del Bayern Múnich, quien acumuló 36 anotaciones.En ese listado de goleadores de élite también aparecen nombres como Lionel Messi, con 31 tantos; Luis Suárez, con 28, y Kylian Mbappé, con 25.

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Por si fuera poco, la presencia mexicana en la clasificación se amplía con Armando González, delantero de Chivas y bicampeón de goleo, quien cerró la temporada con 24 goles.Con ese promedio y nivel mostrado, Julián Quiñones apunta a convertirse en una de las piezas clave del proyecto de Javier Aguirre, quien podría darle minutos en el próximo compromiso ante Sudáfrica.