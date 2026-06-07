Uno de los grandes desafíos que enfrentarán las selecciones en la Copa del Mundo de 2026 será adaptarse a las distintas condiciones climáticas que presentan México, Estados Unidos y Canadá, los tres países sede del torneo.Con un número cada vez mayor de combinados instalándose en sus campamentos para cerrar su preparación y enfocarse en la búsqueda de la gloria mundialista, ha quedado en evidencia lo complicado que resulta trabajar bajo climas muy distintos a los habituales.El caso más claro es el de Noruega, selección que regresará a la máxima fiesta del futbol tras 28 años de ausencia, y que se volvió viral durante sus primeras horas de concentración en Estados Unidos.

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La razón fueron una serie de imágenes difundidas en redes sociales, en las que figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard aparecen visiblemente afectados por los 30 grados centígrados registrados en California.En la secuencia fotográfica se observa a los futbolistas buscando refugio del sol e incluso retirándose la camiseta para sentirse más cómodos durante las sesiones de trabajo.

Lee también Jorge Campos es aún más 'Inmortal': Sus uniformes son protagonistas de exposición en GuadalajaraLas altas temperaturas han obligado al conjunto europeo a realizar pausas constantes para hidratarse y adaptarse a las condiciones climáticas, una preparación poco habitual para ellos, a las puertas del torneo en el que debutarán frente a Irak.

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