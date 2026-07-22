Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya concluida y España como campeona tras imponerse 1-0 sobre Argentina en la final disputada en Nueva York, la emoción entre los aficionados todavía no termina.

Ahora, la FIFA invitó al público de todo el mundo a participar en la elección del Gol del Torneo, reconocimiento que distinguirá la mejor anotación del certamen.

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El organismo rector del futbol internacional seleccionó 12 goles que sobresalieron por su calidad técnica, espectacularidad e importancia durante la competencia.

La lista reúne a varias de las principales figuras del campeonato, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Julián Álvarez, Jude Bellingham y Ferran Torres.

Los seguidores que deseen participar podrán hacerlo hasta el próximo 27 de julio.

Para emitir su voto solo necesitan ingresar al portal oficial de la FIFA, acceder al apartado dedicado al Gol del Torneo Hyundai de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y revisar los videos de cada anotación antes de elegir a su favorita.

Entre las jugadas nominadas aparecen los goles de Kerim Alajbegovic, Sidny Lopes Cabral, Wilson Isidor, Elijah Just, Daizen Maeda y Eldor Shomurodov, además de las anotaciones de las máximas estrellas del torneo.

Uno de los candidatos que más atención genera corresponde a Ferran Torres. El delantero español firmó el único gol de la final después de una asistencia de Nico Williams, una definición que aseguró el título para España frente a Argentina.

También destacan el brillante tanto de Julián Álvarez contra Suiza, el potente disparo de larga distancia de Erling Haaland frente a Brasil y la definición de Lionel Messi ante Argelia. La decisión final ahora dependerá exclusivamente de la votación de los aficionados, quienes elegirán cuál fue el gol más espectacular del Mundial 2026.

A continuación te dejamos la lista de los mejores goles del Mundial, según la FIFA:

Kerim Alajbegovic. Bosnia y Herzegovina vs Qatar Julián Álvarez. Argentina vs Suiza Jude Bellingham. Inglaterra vs Francia Sidny Lopes Cabral. Cabo Verde vs Argentina Erling Haaland. Noruega vs Brasil Wilson Isidor. Haití vs Marruecos Elijah Just. Nueva Zelanda vs Irán Daizen Maeda. Japón vs Suecia Kylian Mbappé. Francia vs Senegal Lionel Messi. Argentina vs Argelia Eldor Shomurodov. Uzbekistán vs RD Congo Ferran Torres. España vs Argentina

Este es el link de la página donde puedes votar por tu preferido:

https://play.fifa.com/gott/es/