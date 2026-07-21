Kylian Mbappé ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 anotaciones. El delantero francés alcanzó esta cifra después de disputar tres ediciones de la Copa del Mundo y dejó atrás a Lionel Messi, quien suma 21 goles.

El atacante comenzó su cuenta mundialista en Rusia 2018, torneo en el que marcó cuatro goles y terminó como campeón con Francia. En Qatar 2022 aumentó su registro con ocho anotaciones, incluido el histórico triplete en la final ante Argentina.

En el Mundial 2026, Mbappé volvió a ser protagonista y sumó 10 goles más para llegar a los 22 tantos que lo colocan en la cima de la tabla histórica.

Kylian Mbappé, de Francia, festeja tras anotar el tercer gol de su equipo ante Inglaterra, en el encuentro por el tercer puesto del Mundial. FOTO: AP

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ASÍ SE REPARTEN SUS 22 GOLES

Argentina — 5 goles

Dinamarca — 2 goles

Inglaterra — 2 goles

Irak — 2 goles

Polonia — 2 goles

Senegal — 2 goles

Suecia — 2 goles

Australia — 1 gol

Croacia — 1 gol

Marruecos — 1 gol

Paraguay — 1 gol

Perú — 1 gol

Argentina es, con diferencia, la selección que más ha sufrido al delantero francés. Mbappé le ha marcado cinco veces en Mundiales, incluyendo sus dos goles en la final de Qatar 2022 y el tanto que marcó en el duelo de 2018.

Su lista también incluye a selecciones históricas como Inglaterra, Polonia, Croacia y Australia, además de rivales a los que enfrentó en la edición de 2026, como Senegal, Irak, Suecia, Marruecos y Paraguay.

Con apenas tres Copas del Mundo disputadas, Mbappé ya superó a leyendas como Miroslav Klose, Ronaldo, Gerd Müller y Lionel Messi para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo. Y por su edad, la marca podría seguir creciendo en futuras ediciones.