A solo unas horas del arranque de la Copa del Mundo 2026 en México, la pasión por el torneo más importante en la historia del futbol comienza a desbordarse.

El certamen, que reunirá a las mejores selecciones y a los futbolistas más destacados del planeta, promete una edición cargada de momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva.

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Uno de los más esperados será presenciar la última participación mundialista de Cristiano Ronaldo, delantero portugués que cumplirá el objetivo de disputar su sexto Mundial, una hazaña reservada para un grupo muy selecto.

El actual goleador del Al-Nassr, líder y referente de Portugal por su experiencia y calidad, ya cuenta los días para volver a una Copa del Mundo y escribir un capítulo más en su histórica carrera.

Con 41 años, el luso también se mantiene en la carrera por alcanzar los mil goles como profesional. Portugal quedó ubicado en el Grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, selección ante la que debutará con la intención de ampliar su racha goleadora, actualmente de ocho anotaciones.

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¿CUÁNDO ES EL DEBUT DE CRISTIANO RONALDO?

El estreno del exjugador del Real Madrid será frente a la República Democrática del Congo, equipo que consiguió su boleto tras superar la fase de repechaje disputada en México.