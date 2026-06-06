La selección de Corea del Sur enfrenta un obstáculo extra en su preparación mundialista antes de medirse a México.

Las altas temperaturas de Guadalajara ya representan un reto para el conjunto asiático, situación que el entrenador Hong Myung-bo reconoció como un factor que puede influir en el rendimiento de sus futbolistas.

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A pocos días del arranque de su participación en la Copa del Mundo, el estratega surcoreano admitió que el cambio climático entre Estados Unidos y México exige un periodo de ajuste.

El equipo asiático llegó a Guadalajara después de una concentración en Salt Lake City, ciudad estadounidense donde afinó detalles físicos y tácticos.

¿Qué dijo sobre el clima de Guadalajara el técnico de Corea de Sur?

"El clima de Salt Lake es distinto al de aquí. Necesitamos un periodo de adaptación", declaró el seleccionador, quien considera fundamental aprovechar los días previos al debut para elevar el nivel competitivo de su plantel.

Corea del Sur abrirá su camino en el torneo el próximo jueves frente a República Checa, encuentro que servirá como referencia antes del esperado choque ante la Selección Mexicana el 18 de junio, también en Guadalajara.

Hong Myung-bo aseguró que el combinado asiático obtuvo conclusiones importantes tras sus recientes encuentros amistosos. Corea del Sur derrotó 5-0 a Trinidad y Tobago el pasado 30 de mayo y superó 1-0 a El Salvador en su duelo más reciente, resultados que reforzaron la confianza del grupo.

"Al jugar los dos amistosos, identificamos nuestros puntos fuertes y débiles. El objetivo en el tiempo que nos queda es elevar nuestro nivel", explicó el entrenador.

La escuadra conocida como los Guerreros Taeguk arribó el viernes a territorio tapatío y este sábado realizó una práctica ligera para facilitar el proceso de adaptación al clima y la altitud.

Entre los futbolistas más observados destaca Heung-Min Son, atacante del Los Angeles de la MLS, quien recibió el respaldo de aficionados coreanos presentes con camisetas, banderas y recuerdos mundialistas.

El equipo también cuenta con figuras internacionales como el defensor Kim Min-Jae, del Bayern de Múnich, y el mediocampista Kang In Lee, del PSG. Tras enfrentar a México, Corea del Sur concluirá la fase de grupos frente a Sudáfrica en Monterrey.