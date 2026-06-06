Regresa 'Chiquitibum': Conquistó en 1986 y vuelve para la Copa del Mundo 2026

En pleno auge del futbol mexicano en los años 80, una melodía se convirtió en parte de la memoria rumbo al Mundial de México 1986. Se trata de ‘La Chiquitibum’, una porra que volverá a la escena gracias a una renovada campaña de Carta Blanca para la Copa del Mundo de 2026.

Durante aquella campaña ochentera, la modelo y actriz, Mar Castro, alcanzó gran notoriedad nacional tras protagonizar uno de los comerciales más recordados de aquella justa mundialista.

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Su aparición con la icónica ombliguera blanca y el famoso coro “Chiquitibum a la bim bom ba” marcó una época en la televisión mexicana y quedó ligada para siempre al ambiente que rodeó al torneo.

México atravesaba entonces un momento complejo tras el terremoto de 1985 en la capital del país, pero la Copa del Mundo sirvió como punto de unión para millones de aficionados. En ese contexto, el anuncio de cerveza consiguió transformarse en un fenómeno cultural que aún permanece en el recuerdo de distintas generaciones.

¿Cómo será el regreso de la porra de la 'Chiquitibum?

Ahora, rumbo al Mundial de 2026, la empresa cervecera decidió rescatar aquella campaña que definió una era. La nueva versión recuerda aquella porra, aunque adaptada a un estilo moderno que busca conectar con nuevas audiencias sin perder su esencia de 1986.

Además de la estrategia publicitaria en redes sociales y medios de comunicación, la marca lanzará productos especiales inspirados en el México 86.

Entre ellos destacan latas edición vintage y cuatro jerseys con diseño retro confeccionados por la marca Atlética.

Las prendas estarán limitadas a 1,986 piezas numeradas, un guiño directo al año en que Diego Maradona y la Selección de Argentina conquistaron el título mundial en el Estadio Azteca.

¿Qué fue la 'Chiquitibum'?

Mar Castro, quien estudió Arte Dramático en la UNAM y posteriormente se alejó de los reflectores, actualmente reside en Los Ángeles, California. En redes sociales comparte aspectos de su vida artística como cantante y actriz, además de conservar el carisma que la convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del futbol mexicano.

El regreso de la porrra de la ‘Chiquitibum’ apunta a despertar la nostalgia de quienes vivieron México 86 y, al mismo tiempo, acercar esa tradición a las nuevas generaciones rumbo al Mundial de 2026.