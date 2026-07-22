La periodista y conductora Vanessa Huppenkothen causó preocupación entre sus seguidores después de revelar que permaneció hospitalizada de emergencia durante la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, situación que le impidió participar en la transmisión de la gran final del torneo.

A través de sus redes sociales, la comunicadora publicó una fotografía desde una cama de hospital y explicó que un problema de salud cambió por completo sus planes en los últimos días de la competencia.

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Lo que en un inicio parecía una molestia muscular terminó por convertirse en una infección que requirió atención médica inmediata.

Según relató, los primeros síntomas aparecieron con un fuerte dolor en la parte baja de la espalda, además de escalofríos y malestar general.

Debido al intenso ritmo de trabajo y los constantes viajes entre sedes mundialistas, creyó que se trataba de una lesión física, por lo que decidió continuar con sus actividades profesionales.

¿Cuál fue el motivo por el que Vanessa Huppenkothen fue hospitalizada de emergencia?

Con el paso de los días, el cuadro clínico empeoró. La fiebre, la debilidad y el dolor persistieron hasta que acudió al área de urgencias. Después de realizar diversos estudios, los médicos detectaron una bacteria que había alcanzado sus riñones, por lo que comenzó un tratamiento especializado para controlar la infección.

La propia periodista también reveló que los especialistas le advirtieron que la enfermedad pudo evolucionar hacia una sepsis, una condición que representa un grave riesgo para la vida si no recibe atención oportuna.

¿Cómo fue el mensaje de Vanessa Huppenkothen hacia sus seguidores?

"No es el lugar donde quería ver el final de este mundial, pero así es la vida y así se dieron las cosas. El domingo empecé a sentir un dolor en la espalda baja y escalofríos, pensé que era muscular y como al siguiente día viajaba a Dallas me metí una farmacia para aguantar el dolor.

"No sé ni cómo trabajé en el Francia vs España ni mucho menos en el Argentina vs Inglaterra. Yo creo que el amor por lo que hago me hizo aguantar el dolor, la fiebre, los escalofríos y la debilidad….", explicó en sus redes sociales.

"Terminé en urgencias y del hospital no he salido por una bacteria que llegó a mis riñones… y yo pensando que era culpa de los snatches poniéndome parches de icy hot… el dr me dijo que me salvé de una sepsis. Seré paciente y que Dios maneje", menicionó Vanessa tras el diagnóstico.