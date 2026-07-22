Saúl "Canelo" Álvarez volvió a ocupar los primeros lugares de las tendencias en redes sociales, aunque esta vez no por su carrera sobre el ring.

El campeón mexicano quedó envuelto en un momento incómodo después de que surgieran versiones sobre un presunto incidente ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de su esposa, Fernanda Gómez, celebrada en Guadalajara.

La información fue difundida por la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como 'Chamonic', quien aseguró que recibió el testimonio de personas presentes en la celebración.

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De acuerdo con su relato, el momento se presentó durante la actuación de Jorge Medina y Josi Cuen, intérpretes que actualmente comparten el proyecto musical "JUNTOS".

Según la versión compartida, Canelo tomó el micrófono para agradecer la presencia de ambos artistas. Sin embargo, hizo un comentario relacionado con el pago del espectáculo privado, lo que desató la tensión.

“Mi compa Josi no me cobró nada… pero este cabrón (Jorge Medina) sí me cobró”, habría dicho el boxeador frente a todos los invitados. Más tarde, incluso insistió: “Ese cabrón sí me cobró, pero ni modo.”

Chamonic también aseguró que, de acuerdo con las personas consultadas, el pugilista ya había consumido bebidas alcohólicas cuando ocurrieron los hechos. "Cuando toma, dicen lo que han estado en sus fiestas, que es un poco 'mala copa'", explicó Martínez.

La creadora de contenido señaló que Jorge Medina optó por no responder al comentario. El cantante permaneció serio, concluyó su participación y se fue, mientras Josi Cuen permaneció en la celebración.