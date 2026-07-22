La crónica de futbol en México ha acompañado la historia del balompié nacional desde sus primeros pasos. A través de la radio, la prensa escrita y, más tarde, la televisión y las plataformas digitales, los cronistas no solo han relatado partidos, sino que ha dado identidad a cada jugada, han construido héroes y han acercado la emoción de los estadios a millones de aficionados.

Con el paso de las décadas, la narración deportiva se convirtió en un elemento indispensable en cada partido.

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Los pioneros marcaron el camino con estilos inconfundibles que han trascendido generaciones. Personajes coo Fernando Marcos revolucionaron la forma de analizar y contar el juego al combinar conocimiento táctico con las acciones en el campo, mientras que Ángel Fernández transformó cada transmisión en un espectáculo gracias a su inigualable creatividad, sobrenombres, frases memorables y una intensidad que convirtió los goles en momentos inolvidables.

Sus voces dejaron de ser simples acompañantes del partido para convertirse en parte del futbol mexicano.

En la actualidad, la crónica ha evolucionado. Narradores como Christian Martinoli han conectado con nuevas generaciones gracias a un estilo irreverente, espontáneo, y cargado de sarcasmo, sin renunciar al análisis del juego.

Con el paso de los años, muchos se han preguntado quiénes han sido los mejores cronistas del futbol mexicano en la historia, por ello, un excomentarista de Televisa dio su Top 5 de la narración en el balompié.

Durante una charla con Juan Pablo Fernández, hijo de 'Joserra', Raúl Sarmiento dio a conocer su lista de los mejores cronistas y sorprendió al colocar en ese selecto grupo al narrador estelar de TV Azteca.

¿Cuál es el Top 5 de narradores de futbol mexicano, según Raúl Sarmiento?

"Para mi Fernando Marcos fue el primero, porque hablaba de futbol, además había sido árbitro, jugador... todo, entrenador de la Selección, del América", comenzó Sarmiento.

"En segundo lugar, Ángel Fernández porque fue un monstruo, fue el que vino a cambiar muchas cosas; en tercer lugar, yo creo que Raúl Orvañanos, para mi fue un extraordinario narrador; en cuarto lugar pondría a mi ¿porqué no?; y en quinto... hoy es Martinoli, pero creo que si no hubiera fallecido Paco Villa, hubiera sido también un histórico", reveló el cronista que hizo famosa la frase de "la pelota está en el fondo".