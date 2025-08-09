¿Qué fue de Mar Castro 'La Chiquitibum, la famosa modelo de México '86? Así luce en la actualidad

En la década de los 80, México vibraba con el fervor del futbol. En medio del escenario de la Copa Mundial de 1986, una joven modelo mexicana se convirtió en un fenómeno cultural: Mar Castro, conocida como 'La Chiquitibum'.

Su aparición en un comercial de cerveza 'Carta Blanca' durante el Mundial no solo la catapultó a la fama, sino que creó un símbolo de la alegría y la pasión mexicana.

La frase “Chiquitibum a la bim bom ba” se convirtió en un grito de guerra que resonó en estadios y hogares, marcando un hecho que sería recordado por muchas generaciones de aficionados tricolores.

Aquella justa mundialista de 1986, ocurrida al año siguiente del terremoto que devastó a la Ciudad de México, fue un evento histórico, ya que nuestro país se convirtió en la única nación en albergar dos Copas del Mundo hasta ese momento.

La competencia, que consagró a Argentina con la legendaria “Mano de Dios” de Diego Maradona, quedó grabada en la memoria colectiva.

En este contexto, el comercial protagonizado por Mar Castro capturó la atención de millones. Con una ombliguera blanca con el logo de Carta Blanca y algunas veces sitiando una minifalda de mezclilla y en otras n pantalón blanco, su carisma y el pegajoso estribillo hicieron que su imagen se volviera omnipresente.

'La Chiquitibum' no solo representó a una marca, sino que encarnó el espíritu festivo de una nación unida por el futbol. Mar Castro, de ascendencia española, estudió Arte Dramático en la UNAM, e incluso antes de aparecer en el comercial ya se desempeñaba como actriz.

Sin embargo, su participación en el comercial la transformó en un ícono instantáneo. La frase “Chiquitibum a la bim bom ba” se acortó en el imaginario popular, y Mar se convirtió en sinónimo de celebración.

Su impacto trascendió el ámbito publicitario, abriendo camino para una nueva generación de modelos y figuras femeninas en los medios mexicanos, en una época donde la representación de la mujer en la publicidad comenzaba a evolucionar.

A pesar de su fama, Mar Castro optó por alejarse de los reflectores poco después del Mundial. Aunque su paso por la escena pública fue breve, su legado perdura como un símbolo de la pasión mexicana por el fútbol y la capacidad de la publicidad para crear momentos culturales.

¿Qué fue de Mar Castro 'La Chiquitibum, la famosa modelo de México '86?

En la actualidad, Mar Castro tiene presencia en las redes sociales, donde su información dice que reside en Los Ángeles, California, y donde se presenta como cantautora y actriz.

Sin embargo, en dicha red social, comparte facetas de su vida artística y algunas imágenes de su día a día, donde demuestra que mantiene su carisma y belleza.

A continuación te dejamos algunas de las fotos y videos más recientes que ha publicado 'La Chiquitibum' en las redes: