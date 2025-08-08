La Selección Mexicana ha alcanzado picos interesantes en el Mundial. Uno de ellos se dio en Estados Unidos 94, donde tras una interesante fase de grupos donde le sacaron un empate a Italia, todo estaba servido para que alcanzaran el quinto partido.

Bulgaria era el rival que interfería entre el Tri y la siguiente ronda. Con el apoyo de muchos paisanos en las tribunas, se pronosticaba un triunfo verde. No obstante, el juego de fue hasta los penaltis, donde los búlgaros echaron al combinado nacional.

¿De qué culpó Jorge Campos a Luis García?

Uno de los golpes más duros para la Selección Mexicana se dio en el Mundial de Estados Unidos 94, ya que todas las expectativas por avanzar a los Cuartos de Final se apagaron cuando la maldición de los penaltis apareció contra Bulgaria.

No obstante, la historia pudo haber sido totalmente diferente si uno de los jugadores más determinante del equipo de verde no hubiera perdido la cabeza. Cuando la balanza se había inclinado para México, llegó una tarjeta roja.

Emil Kremenliev había sido expulsado y los búlgaros jugaban con diez jugadores. Sin embargo, el gusto le duró poco a los tricolores, ya que Luis García se hizo expulsar y no solo se emparejaban las cosas, además Migue Mejía Barón se quedó sin su delantero principal.

Jorge Campos le detuvo el penalti a Krassimir Balakov en el México vs Bulgaria del Mundial de Estados Unidos 94. Foto: Especial

Es por ese motivo por el que Jorge Campos culpa al Doctor de aquel fracaso de la Selección Nacional. Incluso, el Brody agregó que ya había advertido que debían sacar al García porque estaba cometiendo errores que le podían valer el cartón rojo.

“Si el Doctor hubiera seguido, ganamos el partido antes, no hubiéramos llegado a penales, un hombre más, les estábamos dando un baile. A parte, se deja expulsar por una tontería, le dije a Claudio (Suárez) y al capi (Ignacio Ambriz): ‘saquen al doctor porque lo van a expulsar y ¡pum! que lo expulsan’”, contó Jorge Campos.

Cabe destacar que la expulsión de Luis García también condicionó los cambios de Mejía Barón, ya que Hugo Sánchez se negó a ingresar en el medio campo, argumentando que su labor era la de delantero.