El 11 de mayo, la Selección Mexicana y la FMF enviaron a la FIFA una lista con 55 nombres, prelistado que conforman las opciones de Javier Aguirre para armar su convocatoria final de 26 jugadores con los que disputará la próxima Copa del Mundo.

Hasta hoy, son 13 nombres "seguros" los que ya están abordo del barco para competir en el Mundial 2026; faltan otros 13 futbolistas que ya se sumarán en los siguientes días.

Sin embargo, Javier Aguirre ha enviado un mensaje que abre la puerta a todos, sin importar que por ahora estén en disputa de la Liguilla del futbol mexicano. Si están dentro de los 55 jugadores, son opciones reales para el estratega de la Selección Mexicana.

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“La lista está abierta, evidentemente se cierra a 55, es decir, si alguien de la liguilla está en la lista obviamente puede estar. Ahora mismo ya no hay manera de moverla porque FIFA nos puso un límite, que era el 11 de mayo”, declaró el Vasco durante un evento en Monterrey.

Asimismo, el estratega nacional destacó el apoyo que ha recibido desde el primer día por parte de todos los dueños de los equipos de la Liga MX. Calificó su proceso, el cual comenzó en 2024, como "el más divino" de lo que le han tocado.

“Ha sido un proceso divino, de los tres que me he encontrado, es en el que más me he sentido respaldado. Yo fui personalmente con todos los dueños, con todos, y tú no sabes la felicidad que me daba que me dijeran: Lo que quiera mi entrenador, los 18 dueños, lo que necesiten", explicó.

Javier Aguirre pide el apoyo de la afición regia

Javier Aguirre aprovechó estar en el estadio BBVA, casa de los Rayados, para pedir el apoyo de toda la afición regia, ya que entiende la importancia y relevancia que cobran los clubes Tigres y Monterrey en esa región del país. Pide unión de todos para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México.

“Básicamente hay que quitarse el jersey de los equipos, lo hemos entendido todos, todos somos mexicanos. Entiendo, aquí has mamado en casa ese amor a Tigres y Rayados, pero van a pasar años para tener otro Mundial aquí y ahí deben entregarse", lanzó.

"Somos mexicanos y en ese sentido la responsabilidad es nuestra de darle una alegría a los regios y todos el país”, concluyó el Vasco Aguirre.