El camino hacia el Mundial de Norteamérica ya comenzó para la de Javier Aguirre. Prueba de ello es que desde el 6 de mayo, los seleccionados que juegan en la Liga MX ya concentran en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes del Vasco.

Sin embargo, el técnico mexicano aún no cuenta con plantilla completa para planificar una Copa del Mundo en la que no tiene margen de error, por el hecho de jugar en casa.

Javier Aguirre salió a conferencia de prensa tras la polémica suscitada este miércoles 6 de mayo. FOTO: Imago7
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  • Edson Álvarez
  • Raúl Jiménez
  • Santiago Giménez
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jorge Sánchez
  • Álvaro Fidalgo
  • Julián Quiñones
  • Obed Vargas
  • Germán Berterame
  • César Huerta
  • Luis Chávez
Santiago Giménez y Raúl Jiménez Foto: Imago7
Santiago Giménez y Raúl Jiménez Foto: Imago7
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