El camino hacia el Mundial de Norteamérica ya comenzó para la Selección Mexicana de Javier Aguirre. Prueba de ello es que desde el 6 de mayo, los seleccionados que juegan en la Liga MX ya concentran en el Centro de Alto Rendimiento bajo las órdenes del Vasco.

Sin embargo, el técnico mexicano aún no cuenta con plantilla completa para planificar una Copa del Mundo en la que no tiene margen de error, por el hecho de jugar en casa.

Javier Aguirre salió a conferencia de prensa tras la polémica suscitada este miércoles 6 de mayo. FOTO: Imago7

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Al Tri se irán integrando los futbolistas que militan en Europa paulatinamente, conforme sus respectivos equipos terminen actividades en la presente temporada.

¿Qué jugadores faltan de integrare a la concentración de la Selección Mexicana?

La Federación Mexicana de Futbol autorizó al Tri quitarle sus jugadores a los equipos de Liga MX antes de comenzar la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, no es así para los integrantes que juegan en el Viejo Continente o en el extranjero. Como es el caso de:

Edson Álvarez

Raúl Jiménez

Santiago Giménez

César Montes

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Álvaro Fidalgo

Julián Quiñones

Obed Vargas

Germán Berterame

César Huerta

Luis Chávez