Andrés Guardado es, probablemente, uno de los jugadores mexicanos con mayor legado, no solamente por ser el futbolista con más partidos jugados con el tri, sino también por lo que logró en Europa, por lo que su voz es autorizada para hablar sobre México.

La Selección Mexicana está a días de medirse a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, en lo que será la tercera ocasión que el país recibe a la Copa del Mundo, convirtiéndose en el único en lograrlo.

Liderados por Javier Aguirre, los jugadores mexicanos quieren aprovechar la localía para intentar hacer una histórica actuación en el torneo de la FIFA.

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"La expectativa no es muy grande. Ha habido mucho problema de planeación de proyecto. A nivel proyecto no ha habido algo realmente donde tu digas: se sostiene de aquí para creer que se hará un mundial diferente, es muy difícil. Ahorita nos estamos agarrando a que Javier de con la tecla y meta ese gen competitivo que el tiene y a la localía", reconoció el excapitán del Tri en el podcast de Mario Suárez.

El cinco veces mundialista con México recordó su paso por la Copa del Mundo, donde reconoció que la falta de mentalidad fuerte fue lo que les hizo falta para poder avanzar al famoso quinto partidos (semifinales).

"Para mi no fue un tema de calidad, fue un tema de mentalidad, nunca nos convencimos que éramos capaces de pasar esa barrera, cuando vas ganando uno cero, faltando cinco minutos, pfff, ahí es donde te digo que es de mentalidad", comentó Guardado utilizando como ejemplo el partido vs Holanda en Brasil 2014.