La búsqueda de talento con raíces mexicanas fuera del país suma un nuevo nombre a la lista de prospectos observados por la estructura de Selecciones Nacionales.

Con apenas 18 años, hay un arquero mexicano que forma parte de las categorías menores del de un equipo del futbol portugués y destaca como una de las promesas bajo los tres postes.

Su crecimiento dentro de las canchas a pesar de su corta edad ha llamado la atención del área deportiva encabezada por Andrés Lillini, quien mantiene vigilancia sobre jugadores elegibles para vestir la camiseta del Tricolor.

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¿Quién es portero mexicano que brilla en el futbol de Portugal con el Sporting?

Se trata del juvenil William Lodmell, portero del Sporting de Portugal, quien aparece como uno de los futbolistas que siguen de cerca para integrarlo al proyecto juvenil de la Selección Mexicana.

William Lodmell nació el 5 de febrero de 2008 en la Ciudad de México, situación que le abre la puerta para representar al combinado nacional mexicano.

Sin embargo, su panorama internacional es amplio, pues también cuenta con la posibilidad de jugar para Estados Unidos por la nacionalidad de su padre, Senegal por la herencia materna y Portugal gracias a su residencia en territorio europeo.

Cabe señalar que un detalle importante es que el guardameta ya cuenta con experiencia internacional en selecciones juveniles de Estados Unidos. Incluso formó parte del equipo Sub-17 estadounidense en una Copa del Mundo juvenil, aspecto que podría complicar un eventual cambio equipo nacional.

En caso de optar por México, el arquero requeriría gestionar el trámite correspondiente ante FIFA para modificar su representación internacional.

Su formación comenzó lejos de Portugal. Aunque nació en México, vivió parte de su infancia en Argentina y más tarde estableció residencia en Miami, Florida. Ahí inició su camino en el futbol dentro de la PSG Academy Miami entre 2017 y 2019, antes de dar el salto al Sporting.

Desde su llegada al club lisboeta en 2019, Lodmell avanzó por distintas categorías juveniles hasta consolidarse en el equipo Sub-19. Su evolución recibió un voto de confianza importante cuando firmó su primer contrato profesional en 2025, vínculo que lo mantiene ligado al Sporting hasta junio de 2028.

Con estatura cercana al 1.89 metros y experiencia multicultural, William Lodmell luce como un perfil atractivo para el futuro del arco mexicano.