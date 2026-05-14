La selección de Francia ya definió a los 26 futbolistas que disputarán la próxima Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El director técnico Didier Deschamps presentó una convocatoria encabezada por figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y N'Golo Kanté, aunque la gran sorpresa apareció con la ausencia de Eduardo Camavinga.

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El mediocampista del Real Madrid quedó fuera de la lista definitiva pese a que muchos lo consideraban una pieza habitual dentro del combinado galo.

La decisión provocó controversia inmediato tanto en Francia como en España debido al peso que el jugador había ganado en años recientes con Les Bleus.

¿Qué dijo Didier Deschamps sobre la ausencia de Eduardo Camavinga en su lista?

Durante la presentación oficial de la convocatoria, Deschamps explicó los motivos que lo llevaron a prescindir del futbolista madridista. “Viene de una temporada difícil en la que ha jugado poco y ha sufrido lesiones”, declaró el entrenador francés, quien además reconoció que comprende la frustración del jugador tras perderse la Copa del Mundo.

La campaña 2025-26 resultó complicada para Camavinga. Las lesiones musculares, la irregularidad y la falta de continuidad afectaron su rendimiento dentro del esquema merengue.

Francia llegará al Mundial con una plantilla llena de talento ofensivo y con el objetivo claro de pelear nuevamente por el campeonato. Los subcampeones del mundo compartirán el Grupo I junto a Irak, Senegal y Noruega.

Entre los nombres destacados también aparecen Aurélien Tchouaméni, Marcus Thuram, Michael Olise y William Saliba. Deschamps afrontará este torneo como su última competencia al frente de Francia antes de cerrar un ciclo histórico con la selección gala.

¿Cuál es la lista de convocados para el Mundial 2026?

Porteros:

Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (Lens),

Brice Samba (Rennes)

Defensas:

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernandez (PSG)

Théo Hernandez (Al Hilal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Jules Koundé (FC Barcelona)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Medios:

N'Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (AS Roma)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Delanteros: