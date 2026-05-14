El Estadio Azteca, ahora conocido como Banorte por motivos de patrocinio, fue entregado de forma oficial a la FIFA de cara al próximo 11 de junio, cuando de por iniciado el Mundial 2026 con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que luego de meses y meses de remodelación, la administración del Coloso de Santa Úrsula no entregó el inmueble con los arreglos al cien por ciento, como se tenía estipulado desde el inicio y lo que generó que se trabajara a marchas forzadas desde hace ya algún tiempo.

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"Luego de 18 meses de remodelación tuvo lugar de manera satisfactoria la entrega formal a la FIFA del Estadio Azteca, icónico recinto que hará historia como el único, en el mundo, en albergar tres Copas Mundiales de la FIFA", escribió la dirección del recinto a través de un comunicado.

Y es que durante el partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la ida de la Semifinal del torneo Clausura 2026, se pudo apreciar que una parte de las tribunas del estadio no se pudo utilizar para la afición pues no estaba terminada en su totalidad.

Lo que evidencia que no lograron terminar a tiempo la instalación de butacas la zona lateral 100 y así se entregó a la FIFA.

De acuerdo con información que circula en la red, se va a seguir con los trabajos del Azteca hasta terminarlo. Sin embargo, no se entrego en el tiempo y forma que se tenía estipulado.

Entre las mejoras que recibió el legendario escenario que cumplirá 60 años el próximo 29 de mayo destacan la renovación de la cancha con un sistema híbrido de pasto natural, succión de agua e inyección de aire.

También tendrá nuevos espacios de esparcimiento con más de 12 mil metros cuadrados y 'hospitality zones'.

Menos de un mes para el mundial JAJAJAJAJA vámonos ALV 🤣 pic.twitter.com/R2oSW2DvV0 — Martinalgui (@MartinoliCuri) May 14, 2026

Además de un renovado sistema de audio y video que incluye más de 300 bocinas, dos pantallas gigantes y más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED, tanto al exterior como al interior del recinto.

Y conexión gratuita a internet para todos los asistentes con 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso a WiFi.

Además de este recinto, también fueron entregados a la FIFA el estadio Akron, que se llamará Estadio Guadalajara, y el BBVA, que se llamará Estadio Monterrey.