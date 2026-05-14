La FIFA apostará por un formato nunca antes visto en una Copa del Mundo. El organismo confirmó que la final del Mundial 2026 contará con un espectáculo de medio tiempo inspirado en el Super Bowl de la NFL, con la participación estelar de Madonna, Shakira y la banda surcoreana BTS.

El evento tendrá lugar el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, inmueble que recibirá el partido más importante del torneo organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México.

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La propuesta marcará un cambio histórico para el futbol internacional, ya que las finales mundialistas tradicionalmente no incluyen presentaciones musicales durante el descanso del partido. Ahora, la FIFA pretende fusionar deporte, entretenimiento y cultura en una producción global que alcanzará millones de espectadores alrededor del planeta.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó que el espectáculo tendrá además un objetivo social importante. El concierto apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para impulsar programas educativos y acceso al futbol para niños de distintas partes del mundo.

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“Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”, publicó Infantino en Instagram. “Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible”.

La producción artística estará bajo la supervisión de Chris Martin, líder de Coldplay, quien fungirá como curador del espectáculo.

El modelo elegido por FIFA toma inspiración directa del Super Bowl, evento reconocido mundialmente por sus shows de medio tiempo con artistas de talla internacional. A lo largo de los años, figuras como Michael Jackson, Paul McCartney, Madonna, Prince y Rihanna encabezaron algunas de las presentaciones más recordadas.

En el futbol europeo existen antecedentes similares, aunque previos al silbatazo inicial. Este año, The Killers participará antes de la final de la Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Arsenal en Budapest.