Didier Deschamps, técnico de la selección de Francia, reveló su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo.

Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Munich, Michael Olise, también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

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Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.

Otro atacante, Jean-Philippe Mateta, fue llamado en sustitución del lesionado Hugo Ekitike.

El lateral Lucas Hernández y el motor del centro del campo N'Golo Kanté son, junto a Mbappé y Dembélé, los únicos supervivientes de la plantilla de Deschamps que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

Deschamps, que dirigirá a los Bleus por última ocasión antes de dejar el cargo al término del torneo, dejó fuera de la nómina al arquero del PSG Lucas Chevalier, y llamó como tercer portero a Robin Risser en una lista de 26 jugadores sin sorpresas destacadas.

Para la próxima Copa del Mundo, el equipo francés se halla encuadrada en el Grupo I del Mundial junto a Irak, Senegal y Noruega.

¿Cuál es la lista de convocados para el Mundial 2026?

Porteros:

Mike Maignan (AC Milan)

Robin Risser (Lens),

Brice Samba (Rennes)

Defensas:

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Lucas Hernandez (PSG)

Théo Hernandez (Al Hilal)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Jules Koundé (FC Barcelona)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munich)

Medios:

N'Golo Kanté (Fenerbahçe)

Manu Koné (AS Roma)

Adrien Rabiot (AC Milan)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Delanteros: