La concentración de la Selección Mexicana comenzó a tomar forma de cara a los próximos partidos amistosos frente a Ghana, Australia y Serbia, y ya de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo.

El primer jugador 'europeo' en integrarse al plantel de Javier Aguirre fue Guillermo Ochoa, quien acudió al Centro de Alto Rendimiento tras concluir su actividad con el AEL Limassol.

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Su presencia abrirá paso al arribo de otros elementos que actúan fuera de México y que poco a poco se unirán al combinado nacional.

La concentración inició desde el pasado 6 de mayo con futbolistas de la Liga MX, aunque en las siguientes semanas se espera que el grupo alcance un número mayor para los encuentros de preparación para el Mundial 2026 que esta a menos de un mes de su inicio.

“A partir de mañana iniciará el proceso de incorporación de jugadores de ligas europeas a la Selección Nacional de México dirigida por Javier Aguirre”, se leyó hace unos días en uno de los últimos comunicados de la dirección de Selecciones Nacionales.

“El primer jugador que se incorpora a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento es el portero del Club AEL Limassol, Guillermo Ochoa. El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación”, se agregó en el documento.

¿Qué jugadores que militan en Europa se concentrarán en estos días?

Entre los jugadores que podrían reportar pronto destaca César Montes, debido a que la temporada en Rusia concluye antes que en otras ligas europeas. También aparece el nombre de Orbelín Pineda, quien terminó su participación en Grecia tras conquistar el campeonato con el AEK Atenas.

Por otra parte, futbolistas como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Johan Vásquez podrían incorporarse hasta los últimos días, ya que sus respectivas ligas aún mantienen actividad.

Además, existe expectativa por las posibles incorporaciones de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, aunque hasta el momento no existe una convocatoria oficial para los jugadores que participan en el extranjero.