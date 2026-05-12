En menos de 30 días, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Por tal motivo, el Tri de Javier Aguirre continúa su preparación para afrontar un Mundial que será histórico.

Desde el pasado miércoles 6 de mayo, el Vasco concentró a los futbolistas de la Liga MX con los que cuenta para iniciar el trabajo rumbo a la próxima justa mundialista.

El experimentado director técnico llamó a los siguientes 12 jugadores: Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Erik Lira, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Armando González.

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Estos futbolistas fueron los elegidos de la Liga local, por lo que todavía faltan 14 para completar la lista de 26 de la Copa del Mundo.

Aunque, Guillermo Ochoa decidió presentarse en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes de lo esperado.

De esta manera y, con la confirmación de la propia Selección Mexicana, es un hecho que Paco Memo también será parte de la lista definitiva de Javier Aguirre.

"El guardameta es el primero de siete jugadores de las ligas de Europa que se integrarán a la Selección en las próximas dos semanas para los juegos de preparación", publicó.

Cabe resaltar que el canterano del América se está preparando para participar en una nueva justa mundialista.

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¿Cuántas Copas del Mundo ha jugado Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana?

Ya es un hecho que Guillermo Ochoa estará en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, gracias a que logró convencer a Javier Aguirre.

Paco Memo se ganó su lugar en la lista del Vasco y será uno de los tres arqueros de la Selección Mexicana, junto a Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Cabe resaltar que esta será la sexta ocasión que el canterano del América sea convocado a un Mundial.

Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 son las justas mundialistas en las que el arquero tricolor ha sido llamado.

Sin embargo, cabe resaltar que Guillermo Ochoa no ha jugado en todas ella, por lo que no podrá alcanzar el récord de las seis Copas del Mundo, junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, Paco Memo no tuvo participación ni un solo minuto.