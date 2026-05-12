Parte del encanto de que la Copa del Mundo esté a la vuelta de la esquina, es que todos se animan a dar sus pronósticos. En este caso, fue Gerard Piqué, campeón en Sudáfrica 2010, quien se animó a dar sus predicciones, que terminaron por agradar a los aficionados mexicanos.

Al ser cuestionado por quién iba a ser el jugador revelación del torneo, el exjugador del Barcelona mencionó al delantero de Chivas, Armando la 'Hormiga' González, lo que sorprendió a los usuarios de las redes sociales.

Hormiga González, el segundo mejor definidor Sub-23 del mundo / Foto: Imago7

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¿Cuáles fueron los pronósticos de Piqué para el Mundial 2026?

A través de sus redes sociales, el exdefensor se atrevió a predecir lo que pasará en la Copa del Mundo, a menos de un mes de su inicio. Esto fue lo que dijo.

Jugador revelación: Hormiga González

Máximo goleador: Kylian Mbappé

Equipo decepción: Brasil

Equipo revelación: Marruecos

Finalistas; España y Francia

Selección que ganará el Mundial: España

Mejor jugador del torneo: Lamine Yamal

Piqué le tuvo mucha fe a su país natal. Y con justa razón, con jugadores como el propio Yamal, Pedri, Rodri y compañía, hay sólidos argumentos para creer que pueden llegar lejos.