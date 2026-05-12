Parte del encanto de que la Copa del Mundo esté a la vuelta de la esquina, es que todos se animan a dar sus pronósticos. En este caso, fue Gerard Piqué, campeón en Sudáfrica 2010, quien se animó a dar sus predicciones, que terminaron por agradar a los aficionados mexicanos.
Al ser cuestionado por quién iba a ser el jugador revelación del torneo, el exjugador del Barcelona mencionó al delantero de Chivas, Armando la 'Hormiga' González, lo que sorprendió a los usuarios de las redes sociales.
Lee también España deja fuera a histórico jugador de su prelista para el Mundial 2026
¿Cuáles fueron los pronósticos de Piqué para el Mundial 2026?
A través de sus redes sociales, el exdefensor se atrevió a predecir lo que pasará en la Copa del Mundo, a menos de un mes de su inicio. Esto fue lo que dijo.
- Jugador revelación: Hormiga González
- Máximo goleador: Kylian Mbappé
- Equipo decepción: Brasil
- Equipo revelación: Marruecos
- Finalistas; España y Francia
- Selección que ganará el Mundial: España
- Mejor jugador del torneo: Lamine Yamal
Piqué le tuvo mucha fe a su país natal. Y con justa razón, con jugadores como el propio Yamal, Pedri, Rodri y compañía, hay sólidos argumentos para creer que pueden llegar lejos.