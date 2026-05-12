La Copa del Mundo de 2026 tendrá un significado especial para un selecto grupo de futbolistas que alcanzarán la histórica marca de seis participaciones en el torneo. Entre ellos destacan Guillermo Ochoa, referente de la Selección Mexicana, y Lionel Messi, leyenda de Argentina. Además de Cristiano Ronaldo.

Con esa relevancia y a pocas semanas del arranque de la justa mundialista, no resulta extraño verlos protagonizar campañas publicitarias que aprovechan la expectativa global. En medio del creciente entusiasmo por el torneo, ambos fueron reunidos en un comercial que rápidamente llamó la atención de los aficionados.

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Michelob Ultra fue la marca encargada de juntar, a -entre muchos otros jugadores-, al jugador del Inter de Miami y al exportero del América. En un comercial que lanzaron previo al Mundial, principalmente del mercado estadounidense. Sin embargo, fue la presencia de Ochoa la que terminó robándose los reflectores.

En el comercial, que también cuenta con la participación de Ronaldo Nazário por algunos instantes, se muestra a Guillermo Ochoa formando parte de una "cascarita" dentro de un hotel. Tras realizar algunas atajadas, el arquero mexicano termina recibiendo un gol de Lionel Messi, en una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.