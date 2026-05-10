Gran noticia para el futbol mexicano. Orbelín Pineda y el AEK Atenas se coronaron en la liga de Grecia, y así cerrar con broche de oro la temporada 2025-2026 antes del arranque del Mundial.

Este sábado, el cuadro del mexicano venció 2-1 al Panathinakos en un duelo lleno de dramatismo, porque la anotación de la victoria llegó en los minutos finales del juego.

El rival del mexicano se puso al frente en el marcador al minuto 62 con anotación de Tetteh, y eso provocó nerviosismo en la afición local. La reacción fue casi inmediata. Zini respondió al 72, el empate se prolongó hasta el minuto 90.

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Fue hasta el 93 cuando Joao Mario se encargó de romper el empate. El mediocampista portugués aprovechó un doble cabezazo en el área de su equipo, para posteriormente definir con la pierna derecha y provocar la erupción del Allwyn Arena.

Aún con un par de jornadas por delante, el equipo del futbolista azteca ya aseguró una liga más en su amplio palmares de títulos que posee el histórico equipo griego.

Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1! Η ΑΕΚ είναι Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025 – 2026!!!#AEKFC #slgr pic.twitter.com/wp39LZ33UL — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) May 10, 2026

Ante este panorama, el mexicano puede "relajarse" para encarar el tramo final de la campaña y así enfocarse en llegar de la mejor forma al Mundial 2026, en el que se espera represente a la Selección Mexicana.

Durante este encuentro, el ex de Chivas disputó los 90 minutos para reafirmar su importancia en la plantilla pese a tener 31 años.

El mexicano llegó a tres títulos en el Viejo Continente, liga a la que aterrizó proveniente de España tras un paso gris por el Celta de Vigo. De 2023 a la fecha, Pineda se consolidó dentro del equipo y ahora suma dos Superligas de Grecia y una Copa.

Ahora, el objetivo del "Maguito" está en vestir la playera de México en el Mundial de este verano.