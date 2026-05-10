Katia Itzel García, árbitra mexicana que apunta a representar a México en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, ha generado revuelo en redes sociales tras incursionar en una nueva faceta fuera de las canchas: el modelaje.

La experimentada silbante, cuya trayectoria en la Liga MX y torneos de Concacaf la ha colocado en el radar internacional rumbo al Mundial, forma parte de la más reciente campaña de la marca Reebok, lanzada con miras a la justa mundialista.

A través de redes sociales, García —quien recientemente dirigió el duelo de vuelta de cuartos de final entre Cruz Azul y Atlas del Clausura 2026 en el Estadio Banorte— posó con diseños retro de la firma estadounidense, que busca conectar con la afición mexicana rumbo a la Copa del Mundo.

En la sesión fotográfica también participan figuras como los exfutbolistas Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Oswaldo Sánchez, así como Kevin Álvarez, jugador del América. En las imágenes, la representante de la FMF luce distintas piezas de la colección en poses que destacan su presencia fuera del arbitraje.

La aparición de Katia, considerada una de las mejores árbitras del mundo según el más reciente ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos celebraron su versatilidad, otros cuestionaron su desempeño y su incursión en el modelaje.

Lee también Lionel Messi cree que hay "otros favoritos que llegan mejor" al Mundial que Argentina