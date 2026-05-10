La inauguración de la Copa del Mundo de 2026 tendrá un histórico espectáculo en el que se presentarán voces de la música latinoamericana. Noventa minutos antes de que México y Sudáfrica salten a la cancha, el Estadio Banorte se encenderá con una ceremonia de apertura que contará con figuras como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, adelantó que la “fiesta” musical continuará con el paso de los días en Canadá y Estados Unidos, particularmente en el Estadio de Toronto y el Estadio Los Ángeles, ya que el máximo organismo del balompié planeó una trilogía de ceremonias de apertura entre los tres países anfitriones.

Según reveló la FIFA, estos son los cantantes y las agrupaciones musicales que estarán en los tres eventos mundialistas:

México - 11 de junio: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyl

- 11 de junio: Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyl Estados Unidos - 12 de junio: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

- 12 de junio: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Canadá - 12 de junio: Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

“Producidas en colaboración con Balich Wonder Studio, cada ceremonia está conectada por un hilo creativo común que reimagina el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA a través del prisma de la cultura de cada país sede”, adelantó la FIFA.

El primer concierto será la antesala para el partido de México contra Sudáfrica, mismo que abrirá el “telón” de los 104 compromisos que se disputarán entre 16 ciudades sede del 11 de junio al 19 de julio.

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