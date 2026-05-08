México se prepara para convertirse en el centro de atención del planeta con el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será el próximo 11 de junio, cuando el Estadio Ciudad de México albergará una ceremonia inaugural que promete marcar una nueva etapa en la historia del torneo más importante del futbol internacional.

La presentación arrancará 90 minutos antes del silbatazo inicial y mostrará una combinación de música, danza, arte y expresiones tradicionales mexicanas.

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La FIFA confirmó que el espectáculo contará con la presencia de voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial.

El evento formará parte de una trilogía de ceremonias inaugurales que también se desarrollarán en Canadá y Estados Unidos.

Cada país anfitrión mostrará elementos característicos de su cultura para reinterpretar el Trofeo de la Copa Mundial: "En México, este concepto cobra vida a través del intrincado y festivo arte del papel picado, un poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría", se lee en el comunicado de la FIFA..

"La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos", expresó Gianni Infantino, quien también aseguró que las ceremonias “unirán la música, la cultura y el futbol”, comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles.

¿Quiénes son los artistas que formarán parte de este show musical?

La FIFA reveló a los artistas que encabezarán el espectáculo en territorio mexicano.

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla serán las figuras encargadas de dar vida musical a la apertura del torneo.

Esta es la lista de artistas que formarán parte de la inauguración del Mundial en México. FOTO: Cortesía FIFA

Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, con distintas actividades y experiencias para los aficionados.

Además, el inmueble capitalino entrará a la historia como el primero en recibir tres Copas Mundiales. El torneo contará con 104 partidos en 16 ciudades y concluirá el 19 de julio en el New York, New Jersey Stadium.