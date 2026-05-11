El astro Lionel Messi lidera la lista preliminar de 55 futbolistas del campeón vigente Argentina para el Mundial, en la que también sobresale Gianluca Prestianni, pese a que el extremo todavía debe cumplir una suspensión por insultos racistas.

Si bien había pocas dudas sobre la presencia de Messi en la Copa del Mundo coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, el capitán había esquivado confirmarlo públicamente, argumentando que su participación estaba sujeta a llegar en buen estado físico al certamen que arrancará el 11 de junio.

Messi, que ha convertido 59 goles y dio 41 asistencias en 64 partidos de temporada regular con el Inter Miami, cumplirá 39 años durante el Mundial, el sexto de su carrera.

Lionel Messi en festejo de gol, durante un partido del Inter Miami de la MLS - Foto: AP

Lee también Liga MX: Las semifinales del Clausura 2026 se jugarán sin los estadios mundialistas

Lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Facundo Cambeses (Racing Club), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Santiago Beltrán (River Plate), Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Gabriel Rojas (Racing Club), Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña (River Plate), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Senesi (Bournemounth), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Zaid Romero (Getafe).

Volantes: Alan Varela (Porto), Alexis Mac Allister (Liverpool), Aníbal Moreno (River Plate), Emiliano Buendia (Aston Villa), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Guido Rodríguez (Valencia), Leandro Paredes, Milton Delgado (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Delanteros: Nicolás Paz (Como) Alejandro Garnacho (Chelsea), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada (Atlético de Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami), Mateo Pellegrino (Parma), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna), Franco Mastantuono (Real Madrid), Tomás Aranda (Boca Juniors).