Christian Martinoli y Luis García forman una de las duplas más populares de la televisión deportiva mexicana.

Durante muchos años han compartido transmisiones, viajes y anécdotas que hoy forman parte de su historial alrededor del futbol nacional, tanto de la Liga MX, como de la Selección Mexicana.

Sin embargo, un episodio ocurrido en la Copa América de 2007 estuvo cerca de terminar de forma negativa para el narrador estelar de TV Azteca.

La anécdota ocurrió en Venezuela, sede de aquel torneo donde la Selección Mexicana consiguió el tercer lugar.

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Martinoli recordó que durante la concentración existían largos periodos sin actividad, situación que provocó una broma de parto de su eterno compañero de transmisiones: Luis García, hacia reporteros y comentaristas hospedados en el mismo hotel.

De acuerdo con el cronista, el 'Doctor' encontró una hielera dentro de la habitación que ambos compartían y decidió utilizarla para arrojar agua desde el balcón a distintos periodistas.

Con la complicidad de Éder Velázquez, entonces reportero de TV Azteca, el exdelantero atraía compañeros para sorprenderlos con una cubetada de agua desde arriba.

“Teníamos mucho tiempo libre y yo compartía habitación con Luis. Tenía una hielera y el 'Doctor' en su momento de ocio dijo: '¿Qué voy a hacer?'”, relató Martinoli entre risas.

La broma comenzó con algunos comunicadores conocidos, entre ellos Barak Fever y Odín Ciani, mientras García celebraba cada “ataque” exitoso.

"Barak (Fever) le mentó la madre, luego mojaron al pende... de Odín (Ciani) y Garcia cada vez que mojaban a alguien... feliz (festejaba)", explicó Martinoli.

La broma cambió y se tornó en un momento de tensión cuando el exfutbolista lanzó agua sin verificar quién caminaba abajo del hotel. "Después como de ocho (mojados) ya no veía a quién estaba mojando", detalló Martinoli.

Instantes después se escuchó un grito lleno de molestia. "Y le gritan de abajo: '¡Chin.. a tu ma...!'". Y el Doctor respondió: "¡Fue Martinoli!".

¿Quién fue el reportero que mojó Luis García y casi golpeó a Christian Martinoli?

El afectado resultó ser René Tovar, entonces (y actualmente) reportero del Diario Récord. Según Martinoli, el periodista ya tenía diferencias con él, por lo que imaginó el peor escenario cuando García confesó a quién había mojado: "¡No ma..., le ca... a ese cabr...!, me la va a armar de a pedo, pen....'", agregó.

Minutos después tocaron con fuerza la puerta de la habitación. Martinoli recordó que Tovar apareció completamente empapado. "Me asomo y Tovar has de cuenta que lo habían aventado a la fosa (de clavados), era 'Marijose Alcalá'", recordó entre risas Martinoli

En medio de la tensión, Luis García decidió asumir la responsabilidad y frenó el conflicto.

“'¿Dónde está ese cabr...?', preguntó Tovar, pero el Doctor le dijo: 'Tranquilo, Tovar, fui yo'”,

La disculpa del exseleccionado mexicano calmó los ánimos y evitó que el narrador recibiera una golpiza en plena Copa América.