La cuenta regresiva hacia la en México, Estados Unidos y Canadá avanza, y con ella la fiebre mundialista que ha llevado a las grandes marcas a desplegar campañas espectaculares.

Adidas, patrocinador oficial de la FIFA y una de las firmas más ligadas al futbol, presentó este jueves su nueva producción que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El comercial, titulado “Backyard Legends”, tiene una duración de cinco minutos y se asemeja más a una película que a un spot publicitario.

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En él aparecen figuras de talla mundial como Lionel Messi, Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero, recreando un partido tradicional en el barrio.La sorpresa llega con la participación de Timothée Chalamet y Bad Bunny, quienes aportan un toque inesperado y culturalmente vibrante.

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México también tiene presencia en esta campaña: Santiago Giménez comparte escena con jóvenes estrellas como Jude Bellingham y Lamine Yamal, consolidando la imagen del futbol mexicano en el escaparate internacional.

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