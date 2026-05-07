La tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana ha generado algunas dudas sobre el posible papel que desempeñe el equipo nacional en la próxima Copa del Mundo

Sin embargo, no todo son críticas en contra del Vasco, también existen voces que respaldan el trabajo del estratega rumbo al Mundial de 2026. Una de ellas es la de Luis García, ex goleador de la Selección Nacional, y actualmente analista estelar de Azteca Deportes junto a Christian Martinoli.

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El exdelantero del Tri mostró públicamente su respaldo hacia el “Vasco”, técnico que también formó parte de su etapa mundialista en Estados Unidos 1994.

Para el apodado 'Dr. García', la experiencia y personalidad de Aguirre representan un factor de confianza dentro del proceso mundialista.

¿Qué dijo Luis García sobre la actual gestión de Javier Aguirre en el Tricolor?

“Javier es un viejo lobo de mar, la gente de pronto tiene la libertad de decir lo que quiera. El proyecto de la Selección siempre que esté Javier Aguirre a mí me reconforta”, expresó al portal deportivo Mediotiempo.

“Tengo una relación con él, jugamos juntos, me dirigió en 1994, tengo una gran estima por él, lo admiro y respeto muchísimo. Entiendo que hay gente que piensa lo contrario y que dice que es pan con lo mismo. Desde mi punto de vista cuando está Aguirre al mando a mí me entusiasma y me da esperanza, y mucho más si es la Selección y mucho más si se va a jugar en México”, agregó.

Luis García destacó además la incorporación de Rafael Márquez al cuerpo técnico, al considerar que aporta cercanía con los jugadores y una visión moderna dentro del proyecto.

“Javier trajo a Rafa Márquez que me parece un tipo estratega cercano al jugador con una visión complementaria”, comentó.

El exgoleador universitario también aseguró que el actual plantel representa lo mejor que ofrece el futbol mexicano en la actualidad.

“Hoy tienen a lo mejor, porque si hacemos una lista de los 26 que van a estar en la definitiva seguramente nos equivocamos en uno o en dos. No hay mejores futbolistas que los que tienen hoy”, señaló.