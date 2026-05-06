A medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, el entusiasmo por el futbol crece en todos los ámbitos, incluido el cine.

En este contexto surge la película mexicana “Un portero muy improbable”, una propuesta que busca conectar la pasión deportiva con la visibilización del espectro autista.

El filme, dirigido por Mike R. Ortiz y producido por la casa KoolToon, cuenta con la participación especial de futbolistas activos y retirados como Raúl Jiménez, Marco Fabián, Jorge Campos y, especialmente, Jaime Lozano, quien además de su trayectoria en las canchas promueve a conciencia el tema al tener un hijo con autismo.

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Además, varios de ellos también figuran como coproductores ejecutivos, como el propio 'Lobo de Tepeji' junto a Héctor Moreno, Joaquín Beltrán, Ruso Zamogilny y Marc Rosas.

La trama gira en torno a Martín, un joven con autismo interpretado por el joven actor Danilo Guardiola, quien enfrenta desafíos dentro y fuera de la cancha.

La película presenta una historia distinta dentro del cine deportivo, al enfocar los obstáculos sociales y personales del protagonista más allá de su talento en el futbol.

"La película justo fue producida con esa visión, con ese apoyo de parte de todos los futbolistas que están involucrados y que precisamente el mensaje tan bonito que tiene, pues se pueda anclar a este movimiento ahorita que tiene el mundial 2026 y pues se visibilice el mensaje y se beneficie a las fundaciones aliadas que están involucradas también", explicó eldirector Mike R. Ortiz.

"Acá le quisimos dar un giro totalmente distinto, nuestro protagonista para el futbol ya es un ‘fregonzazo’ y más bien son otros los retos que tiene de su entorno, del no recibir una oportunidad, de que no crean en él, de que haya todo un círculo que lo apoya, pero también todo un grupo que está totalmente en contra y que es muy común en el deporte, hay que vencer retos dentro y fuera de la cancha en el caso del futbol y pues qué mejor para tener el respaldo de futbolistas que nos dan esa credibilidad tan realista”, agregó.

¿Cuándo se estrena la película 'Un portero muy improbable'?

La cinta tendrá su estreno oficial el próximo jueves 14 de mayo, con la intención de aprovechar el contexto mundialista para amplificar su mensaje.

El joven actor Danilo Guardiola compartió su experiencia durante el rodaje: “Fue todo un reto interpretar este papel, pero la verdad es que estoy bastante agradecido porque fue una experiencia muy bonita, fue un gran aprendizaje todo esto que vi con la película y el papel realmente me parece muy inspirador, todo lo que transmite, todos los valores que se ven en la película y el aprendizaje que te da cuando terminas de verla. Fue bastante hermoso todo este proceso”.

También destacó la preparación que requirió el personaje: “Sí fue un poco complicado pero gracias a Mike y a mi mamá que es maestra de educación especial me dieron muchas enseñanzas, muchos 'tips' de cómo interpretar de mejor manera este papel, también investigaciones que hice yo mismo por mi cuenta y bueno creo que se logró un gran trabajo, espero que ustedes lo vayan a disfrutar mucho”.

Por su parte, el exjugador mexicano Marco Fabián resaltó el impacto del proyecto: "Es un mensaje grandísimo para todo el mundo, para toda la gente que pueda ver la película, realmente a través del deporte, a través del fútbol, sabemos que es una pasión alrededor del mundo increíble, de lo que estamos viviendo, pero también hablando de algo con lo que viven muchas personas".