Este martes el Arsenal clasificó a la final de la Champions League por primera vez después de 20 años tras vencer (1-0) al Atlético de Madrid con un gol de Bukayo Saka y, dentro de los miles de aficionados 'gunners' que festejan, destaca Anne Hathaway, la estrella de Hollywood que confesó su amor por el equipo londinense.

Hace unas semanas, en el estreno londinense de la película 'El Diablo viste a la Moda 2', donde Hathaway es protagonista junto a Meryl Streep, la joven actriz ganadora de un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA, sorprendió a todos al llevar una camiseta del Arsenal en el hombro.

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Más tarde, en una entrevista con la BBC, la actriz nacida en Nueva York le explicó a su compañera de reparto por qué es aficionada de un equipo del norte de Londres.

“Había un equipo llamado ‘The Invincibles’. Y estaba quizá el mejor jugador de todos los tiempos, Thierry Henry, jugando, y mi padre estaba viendo ese partido y James McAvoy se lo estaba narrando. Mi padre dijo: ‘ya está, soy aficionado del Arsenal’. Y una vez que alguien de tu familia declara un equipo, toda la familia se convierte a ese equipo", declaró Hathaway.

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Incluso, fue cuestionada sobre el presente del equipo dirigido por Mikel Arteta y mencionó que “tenemos una gran plantilla y, si alguien va a lograrlo, van a ser estos chicos".

Finalmente, para demostrar que no es una aficionada cualquiera y que realmente es apasionada por los Gunners, mencionó el lema del equipo: "North London Forever, whatever the weather".