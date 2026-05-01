El nombre de José Ramón Fernández representa una de las voces más influyentes y críticas en la historia del futbol mexicano.

Su estilo frente a las estructuras del deporte lo colocaron como una figura respetada dentro y fuera de la televisión.

Sin embargo, incluso una personalidad de su calibre no estuvo exenta de caer en situaciones de burlas, como ocurrió en una recordada broma telefónica.

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Luego de algunos años de aquella experiencia, el conductor de radio y televisión Jorge Van Rankin reveló un episodio que involucró directamente al veterano periodista, famoso por su antipatía ano todo lo que tenga que ver con el América y Televisa.

Según su testimonio, la broma se realizó con 'ayuda' de otras personas, entre ellas el propio hijo de Fernández, quien participó en la dinámica aunque de forma accidental.

Y es que hay que recordar que ya hace varios años, cuando la telefonía celular no estaba tan presente en la vida cotidiana de las personas, las llamadas convencionales, a través de dispositivos fijos en casas y lugares de trabajo eran un medio habitual de comunicación profesional.

El objetivo de la broma era hacer creer a 'Joserra' que conversaba con un periodista extranjero, de Argentina para más específico.

"Yo puedo presumir haberle hecho dos bromas a José Ramón. Era el teléfono de tu casa, llegó de un taller mecánico. Éramos "Martín Liberman" y otro argentino de "Rivadavia". Se la tragó entera. 'Señor Fernández, habla Martín Liberman de radio Rivarabia'. Reventó a todo el futbol mexicano, tuvimos que colgar", relató Van Rankin en su podcast, a Juan Pablo Fernández, al recordar el momento en que lograron engañar al comunicador.

Juan Pablo Fernández reconoció que el comentarista hizo un gran coraje tras la broma del Burro y Esteban Arce.

La situación no terminó ahí. El propio José Ramón Fernández reaccionó con molestia tras descubrir lo ocurrido. Durante una emisión de Los Protagonistas, espacio emblemático del análisis deportivo en México, el periodista arremetió contra los responsables.

"'Esta mañana un par de estúpidos que consumen sustancias químicas, que ni parecían argentinos' fue una broma que fue un escándalo que el 'Güero' Burillo la llevó a la tele", recordó el propio Van Rankin.