De cara al arranque de la Liguilla, los Pumas decidieron regalarles una sorpresa a todos los aficionados auriazules.

En los siguientes días, el equipo universitario estará llegando a la pantalla grande, con su propia película: “Pumas desde la cuna”.

En las instalaciones de la Cantera, el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, fue el encargado de revelar la noticia ante los medios de comunicación.

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El dirigente mexicano estuvo acompañado, en la conferencia de prensa, por el productor ejecutivo del filme, Rafael Moctezuma.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de los Pumas?

Entre los dos, compartieron todos los detalles acerca de esta cinta que se estará estrenando a más tardar el 20 de mayo.

“Este proyecto se inició a comienzos de febrero con Guerreros Films, [que es] una productora joven, especialista en esta industria cinematográfica y del entretenimiento, con gente muy talentosa y creativa, con calidad, su profesionalismo y pasión”, declaró Luis Raúl González.

Además, el presidente auriazul detalló en qué está basada la película y lo que busca reflejar, tanto del primer equipo varonil como femenil, así como de las fuerzas básicas.

“La visión cinematográfica de Guerreros Films es sobre la vida diaria del Club Universidad Nacional, el día a día de Pumas. Vieron cómo se trabaja, cómo se interactúa, cómo se viven los entrenamientos, cómo se vive el vestidor de Pumas y destaca el trabajo del cuerpo técnico, cómo se interactúa con la directiva y también qué pasa en la vida privada de los jugadores”, puntualizó.

Para el dirigente, lo más importante es “brindarle” a la afición universitaria, a través de la cinta, “ese concepto que a Pumas lo ha distinguido, pertenencia e identidad y esos valores y símbolos de la garra universitaria”.

Por su parte, el productor ejecutivo de “Pumas desde la cuna”, Rafael Moctezuma, habló sobre lo que buscaba plasmar en el filme.

“Creamos, desde nuestra visión, esta película enfocada al día a día de lo que hacen los Pumas en todas sus vertientes. Creamos una película romántica, donde no nos metemos con los equipos contrarios, no nos metemos con la federación; únicamente, con la realidad actual de Pumas”, compartió.

De igual forma, explicó por qué Guerreros Films escogió a este equipo para realizar su obra y aceptó que, después de varios días de grabación terminó “con el corazón puma, aunque le vaya a otro equipo”.

“Hicimos esta película porque es un equipo con valores, que viene de una universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México; esos valores se trasladan a los deportistas. Los jugadores te lo transmiten, aunque hayan estado en otros equipos a nivel internacional. En un lapso muy rápido, se está creando un legado de una película que no se ha visto anteriormente”, enfatizó.