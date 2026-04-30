La Copa del Mundo de 2026 comienza a tomar forma para la afición mexicana. Con sedes confirmada y calendario definido, surge un dato clave: 32 partidos del torneo podrán verse sin costo en televisión abierta.

En una edición histórica con 48 selecciones y 104 encuentros, el público en México tendrá acceso gratuito a una parte significativa del campeonato, incluidos los duelos de la Selección Mexicana en la fase de grupos.

Lee también José Ramón Fernández no se aguantó e hizo la 'Britney señal' al Escorpión Dorado

Las cadenas Televisa y TV Azteca compartirán derechos de transmisión en señal abierta.

Los encuentros estarán disponibles por los principales canales de ambas televisoras, además de sus plataformas digitales lo que permitirá que millones de aficionados sigan algunos partidos del torneo sin necesidad de contratar servicios de paga.

Para quienes buscan ver la totalidad de los partidos, la alternativa será la plataforma ViX, que contará con los 104 encuentros mediante suscripción. Sin embargo, la cobertura gratuita abarcará instancias relevantes del campeonato, desde fase de grupos hasta la gran final.

El debut de México marcará un momento especial. El jueves 11 de junio a las 13:00 horas, el Tri enfrentará a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Este partido abrirá la transmisión en televisión abierta y dará inicio a la cobertura que se extenderá hasta el 19 de julio.

¿Cuáles partidos que se jugarán en México se verán por televisión abierta?

En total, se emitirán 19 partidos de fase de grupos sin costo; sin embargo, serán cinco los partidos que se jugarán en México y que serán transmitidos por TV abierta.

México vs Sudáfrica | 11 de junio | Estadio Ciudad de México

vs Sudáfrica | 11 de junio | Estadio Ciudad de México México vs Corea del Sur | 18 de junio | Estadio Guadalajara

vs Corea del Sur | 18 de junio | Estadio Guadalajara Colombia vs RD Congo | 23 de junio | Estadio Guadalajara

México vs República Checa | 24 de junio | Estadio Ciudad de México

vs República Checa | 24 de junio | Estadio Ciudad de México Uruguay vs España | 26 de junio | Estadio Guadalajara

La cobertura no se limitará a la primera ronda. Televisa y TV Azteca también transmitirán cuatro partidos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos, dos de cuartos, además de las semifinales y la final.