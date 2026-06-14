Katia Itzel García escribió una página inédita para el arbitraje mexicano al debutar oficialmente en la Copa del Mundo 2026.

La silbante de 33 años tuvo participación en el duelo entre Países Bajos y Japón, partido que concluyó con empate 2-2 en el Estadio de Dallas y que, además del espectáculo deportivo, dejó una polémica en las redes sociales.

La presencia de la mexicana dentro del cuarteto arbitral representó un momento histórico, ya que se convirtió en la primera árbitra central de México con actividad en un Mundial varonil mayor.

Su aparición significó un avance importante para las mujeres dentro del arbitraje nacional e internacional.

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Sin embargo, tras el silbatazo final, el foco dejó de estar únicamente en el resultado deportivo.

Imagenes del delantero japonés Keito Nakamura comenzaron a circular entre aficionados y analistas durante y después del partido, debido a un detalle que despertó dudas sobre el cumplimiento del reglamento: la ausencia de espinilleras.

La discusión tomó fuerza porque la Regla 4 de la IFAB establece que las espinilleras forman parte del equipamiento obligatorio de cualquier futbolista.

Aunque la normativa también señala que los jugadores tienen libertad para elegir el material y tamaño de esta protección, siempre que permanezca cubierta por las medias y proporcione un nivel adecuado de seguridad.

¿Katia Itzel García debió obligar al jugador nipón a usar espinilleras?

Ante las críticas, algunos usuarios dirigieron cuestionamientos hacia Katia Itzel García. Incluso el exárbitro Fernando Guerrero expresó su postura en redes sociales y responsabilizó a la mexicana de una presunta omisión durante la revisión del futbolista.

"Nakamura de @jfa_en NO trae espinilleras. Katia Itzel debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2o tiempo", escribió en su cuenta de X el apodado Cantante.

Nakamura de @jfa_en NO trae espinilleras.



Katia Itzel debió revisarlo antes del partido y antes de iniciar el 2o tiempo. pic.twitter.com/CMOJ8neYnU — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 14, 2026

No obstante, los protocolos de FIFA indican que la supervisión del equipamiento obligatorio corresponde a todo el cuerpo arbitral antes del inicio del encuentro. Debido a que Nakamura apareció como titular, la revisión no recaía de forma exclusiva en Katia Itzel García.