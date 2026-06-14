Monterrey vuelve a vibrar con el ambiente mundialista del certamen de 2026

Monterrey vive este domingo una de las jornadas más relevantes de su historia reciente como sede deportiva.

Con el partido entre Suecia y Túnez programado para las 20:00 horas en el Estadio Monterrey, miles de aficionados comenzaron a concentrarse desde temprana hora en distintos puntos de la zona metropolitana para formar parte de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

La expectativa por el encuentro se refleja tanto en los alrededores del inmueble de Guadalupe como en espacios públicos habilitados para la celebración mundialista.

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Autoridades estiman la presencia de más de 40 mil personas en el Fan Fest instalado en Parque Fundidora, donde los asistentes podrán seguir los partidos del torneo a través de pantallas gigantes y participar en actividades recreativas y culturales.

El regreso de la Copa del Mundo a la ciudad ocurre cuatro décadas después del último encuentro mundialista disputado en territorio regiomontano.

Desde 1986, cuando Monterrey fue una de las sedes del torneo celebrado en México, la entidad no había vuelto a recibir un partido de la máxima competencia del futbol internacional.

La actividad comenzó desde la mañana con la llegada de visitantes procedentes de distintos estados del país, así como de aficionados extranjeros que aprovecharon la jornada para recorrer espacios emblemáticos de la ciudad.

Entre ellos destacan seguidores de Suecia y Túnez, quienes han hecho visible su presencia en zonas turísticas, restaurantes y áreas de convivencia.

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La celebración también se extiende a otros espacios públicos como la Macroplaza, el Puente Verde y el Parque del Agua, que durante el día han registrado una importante afluencia de personas interesadas en vivir el ambiente mundialista.

Paralelamente, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo especial de seguridad y movilidad para atender la concentración masiva de aficionados.

En los alrededores del Estadio Monterrey permanecen activos cierres viales en distintos puntos de acceso como parte de las medidas implementadas para facilitar la operación del evento.

En Parque Fundidora fueron instalados filtros de revisión, detectores de metales y dispositivos de vigilancia en los accesos, con presencia de elementos de Fuerza Civil, Guardia Nacional, Guardia Auxiliar y personal de seguridad privada.