Irán llega a Estados Unidos con fuerte seguridad antes de debutar en el Mundial 2026

La selección de Irán llegó este domingo a Estados Unidos para afrontar su debut en la Copa del Mundo 2026, en un contexto marcado por estrictas medidas de seguridad y un complejo escenario diplomático entre Washington y Teherán.

El conjunto asiático enfrentará este lunes a Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles, ubicado en Inglewood, en uno de los encuentros más observados de la jornada.

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El llamado Team Melli aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles procedente de Tijuana, ciudad mexicana donde instaló su centro de operaciones debido a las restricciones migratorias impuestas por la administración del presidente Donald Trump.

Las limitaciones de visado obligaron a la delegación iraní a permanecer fuera del territorio estadounidense durante gran parte de su preparación para el certamen internacional.

Las autoridades estadounidenses concedieron un permiso especial para que el equipo pudiera permanecer una noche en Los Ángeles, con el objetivo de ultimar detalles rumbo a su presentación mundialista. La llegada de la plantilla se realizó bajo un despliegue de seguridad visible desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración.

Un autobús escoltado por personal de vigilancia trasladó a futbolistas y cuerpo técnico hacia Manhattan Beach, localidad cercana a Los Ángeles donde el combinado persa se hospedó previo al compromiso. El operativo incluyó supervisión en accesos y presencia constante de elementos de seguridad en los alrededores del alojamiento.