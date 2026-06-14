Luego de varios días de críticas y reacciones divididas, Mauricio Ymay reapareció públicamente para ofrecer una disculpa por los comentarios que realizó sobre las protestas registradas en la Ciudad de México durante los días previos y el arranque del Mundial de futbol 2026.

El comentarista de TUDN recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje en el que reconoció el impacto que provocaron sus palabras y aseguró que tomó tiempo para escuchar las críticas tras la controversia generada por sus declaraciones.

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La polémica surgió después de que el periodista hablara sobre las movilizaciones que distintos grupos sociales han realizado en zonas cercanas al Estadio Ciudad de México, inmueble que albergó el partido inaugural entre México y Sudáfrica, así como en otros puntos de la CDMX.

En aquel espacio, Ymay propuso medidas severas para contener las protestas.

“Tanquetas, agua con potencia, balas de goma. Vámonos. ¿Y sabes cuándo va a volver el caos de la ciudad? Nunca más, agua, agua, balas de goma...”, expresó durante el programa, postura que incluso encontró cuestionamientos de David Faitelson.

Las declaraciones se viralizaron con rapidez y provocaron indignación entre usuarios que consideraron excesiva la postura del comentarista, sobre todo por el contexto de protestas encabezadas por integrantes de la CNTE, madres buscadoras, jubilados, campesinos y transportistas.

¿Cómo fue el mensaje de Mauricio Ymay tras encender las redes sociales?

Sin embargo, ya reaparición de Ymay, quien decidió emitir un posicionamiento público para disculparse de manera directa con quienes pudieron sentirse lastimados.

“He dedicado toda mi vida profesional a la comunicación y sé que una idea puede ser interpretada de formas distintas a como fue concebida originalmente”, escribió el periodista.

Uno de los momentos más relevantes de su comunicado llegó cuando reconoció el dolor de miles de familias en el país y expresó empatía hacia quienes atraviesan situaciones complejas.

“Como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país”.

“A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios”, redactó Ymay, quien aseguró que continuará con su labor profesional con mayor reflexión sobre la responsabilidad de comunicar.