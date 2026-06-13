El debut de Brasil en el Mundial frente a Marruecos no solo dejó emociones dentro de la cancha, también provocó un momento que desató las risas fuera del juego que rápidamente captó la atención de las redes sociales.

Un comentarista de la televisión española confundió al rapero estadounidense Travis Scott con el exfutbolista Ronaldinho durante la transmisión en vivo del encuentro disputado en el estadio Nueva York/Nueva Jersey.

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El compromiso donde la selección de Brasil empató 1-1 con Marruecos reunió a varias figuras reconocidas del entretenimiento, la política y el deporte.

Entre los asistentes destacaron el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el exjugador de futbol americano Tom Brady y el cantante Travis Scott, quienes siguieron de cerca el estreno mundialista de la selección brasileña.

Zohran Mamdani acudió al partido con una camiseta de futbol impulsada por su administración como parte de una campaña para fortalecer la presencia de este deporte en la ciudad. El político ocupó un lugar en una de las zonas preferentes del inmueble.

Por otra parte, Tom Brady asistió acompañado de su hija Vivian Lake Brady. La presencia de ambos despertó interés debido al vínculo de la menor con Brasil, país de origen de su madre, la modelo Gisele Bündchen, lo que también alimentó el ambiente de expectativa alrededor del encuentro.

¿Cómo fue la equivocación del narrador español que confundió a Travis Scott con Ronaldinho?

Sin embargo, uno de los episodios más comentados tuvo como protagonista a Travis Scott.

El rapero apareció en las pantallas de la señal televisiva vestido con la camiseta de la selección brasileña, mientras celebraba el tanto de Vinícius Junior, anotación que permitió a la Verdeamarela alcanzar el empate frente al conjunto marroquí.

Fue entonces cuando ocurrió el error que desató múltiples comentarios. Durante la transmisión de TVE, el narrador vio la imagen del cantante y lo confundió con Ronaldinho.

"Vemos ahí a Ronaldinho, que está disfrutando de su selección", dijo en plena transmisión.