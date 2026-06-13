La selección de Inglaterra logró recuperar gran parte del material sustraído previo a su participación en la Copa del Mundo 2026, luego de que autoridades de Kansas City confirmaran avances importantes en la investigación que incluso derivaron en detenciones.

El incidente ocurrió la noche del viernes, cuando integrantes de la delegación inglesa descargaban el equipamiento del equipo en el complejo Swope Soccer Village, sitio elegido como centro de operaciones de Inglaterra durante el torneo. El material había llegado desde Florida, donde el combinado europeo completó parte de su preparación rumbo al certamen.

Lee también Selección de Inglaterra sufre terrible robo en plena Copa del Mundo 2026

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, entre los objetos recuperados destacan principalmente botas de futbol y balones pertenecientes a los jugadores, además de otros artículos destinados a entrenamientos.

Las pérdidas exactas aún permanecen bajo revisión por parte de la Football Association (FA), organismo que optó por mantener reserva debido al proceso de investigación.

¿Cuántos detenidos hubo tras el robo a la selección de Inglaterra?

El sargento Phil DiMartino, portavoz de la Policía de Kansas City, confirmó que dos personas quedaron bajo custodia desde la noche del viernes, mientras agentes continúan con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el robo y si existen más personas relacionadas con el caso.

A la par, el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, señaló que corporaciones locales, estatales y federales colaboran para identificar el punto exacto donde se produjo el delito, así como la posible participación de otros sospechosos.

Pese al contratiempo, Inglaterra mantuvo sus actividades programadas. El conjunto comandado por Thomas Tuchel tenía previsto realizar este sábado su primera práctica abierta al público en Kansas City, ciudad elegida como sede principal por motivos logísticos y de movilidad, aunque no albergará encuentros del Grupo L.

El debut de los ingleses en el Mundial 2026 está pactado para el próximo 17 de junio frente a Croacia en Dallas. Posteriormente enfrentará a Ghana el 23 de junio en Boston y cerrará la fase de grupos ante Panamá en Nueva York/Nueva Jersey, con la intención de iniciar con paso firme su camino hacia el título.